Порошенко: "вибори" в ОРДЛО є свідченням неготовності РФ до врегулювання ситуації на Донбасі

Фото: Петро Порошенко та Ангела Меркель (РБК-Україна)

За словами Порошенка, результати "виборів" в ОРДЛО не матимуть жодних правових наслідків

Президент України Петро Порошенко заявив, що "вибори" в окремих районах Донецької та Луганської областей є свідченням неготовності Кремля до врегулювання ситуації на Донбасі. Про це заявив Порошенко за результатами переговорів з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Порошенка, ефективність мінських домовленостей залежить не стільки від України, скільки від їх сумлінного виконання Росією.

Порошенко також додав, що у ході переговорів з Меркель обговорювалася безпекова ситуація на Донбасі, яка залишається дуже складною.

"Ми рішуче засудили триваючі обстріли. Ми висловили спільну позицію щодо важливості звільнення політв'язнів в РФ, Криму на Донбасі. Скоординували позиції щодо засудження "виборів" (в ОРДЛО, - ред.), вони є яскравим свідченням неготовності Кремля до врегулювання ситуації на Донбасі", - зазначив Порошенко.

За словами Порошенка, результати "виборів" в ОРДЛО не матимуть жодних правових наслідків і не будуть визнані міжнародною спільнотою.

Відзначимо, "вибори" в ОРДЛО заплановані на 11 листопада 2018 року.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що за даними української розвідки, російські політтехнологи і кадрові офіцери проводять масштабну "передвиборну кампанію" в окупованих районах Донецької і Луганської областей.