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На Донбасі за день обійшлося без втрат серед українських військових, - ООС

Новини » Надзвичайні події    01.11.2018 - 18:25
Фото: ООС на Донбасі (president.gov.uа)
Фото: ООС на Донбасі (president.gov.uа)

Бойовики 8 разів обстрілювали позиції ООС

У зоні проведення операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі за день, 1 листопада 2018 року, обійшлося без втрат серед українських військових. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС у Facebook.

Як зазначається, за день бойовики вісім разів обстрілювали позиції ООС, зокрема, один раз із забороненої Мінськом зброї. 

Протягом дня бойовики з гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї здійснювали обстріли біля Гнутового, Авдіївки, а також у районі Чермалика та Станиці Луганської. 

"У ході бойових дій жоден військовослужбовець зі складу об'єднаних сил не постраждав. Ситуація в районі проведення операції залишається під контролем українських військових", - йдеться у повідомленні.

На Донбасі за день обійшлося без втрат серед українських військових, - ООС

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що за словами президента України Петра Порошенка, "вибори" в окремих районах Донецької та Луганської областей є свідченням неготовності Кремля до врегулювання ситуації на Донбасі.

Додамо, сьогодні у ході візиту у Київ канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила про безальтернативність мінських угод.

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