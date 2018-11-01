На Донбасі за день обійшлося без втрат серед українських військових, - ООС

Фото: ООС на Донбасі (president.gov.uа)

Бойовики 8 разів обстрілювали позиції ООС

У зоні проведення операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі за день, 1 листопада 2018 року, обійшлося без втрат серед українських військових. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС у Facebook.

Як зазначається, за день бойовики вісім разів обстрілювали позиції ООС, зокрема, один раз із забороненої Мінськом зброї.

Протягом дня бойовики з гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї здійснювали обстріли біля Гнутового, Авдіївки, а також у районі Чермалика та Станиці Луганської.

"У ході бойових дій жоден військовослужбовець зі складу об'єднаних сил не постраждав. Ситуація в районі проведення операції залишається під контролем українських військових", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що за словами президента України Петра Порошенка, "вибори" в окремих районах Донецької та Луганської областей є свідченням неготовності Кремля до врегулювання ситуації на Донбасі.

Додамо, сьогодні у ході візиту у Київ канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила про безальтернативність мінських угод.