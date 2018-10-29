На Донбассе за день обошлось без потерь среди украинских военных, - ООС

Фото: ООС на Донбассе (flickr.com/ministryofdefenceua)

За день на Донбассе зафиксировано 7 обстрелов

В зоне проведения операции объединенных сил (ООС) на Донбассе за день, 29 октября 2018 года, ни один украинский военный не погиб и не получил ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС в Facebook.

Как отмечается, за день на Донбассе зафиксировано 7 обстрелов со стороны пророссийских боевиков. В частности, зафиксирован один случай ведения огня по участку местности - граната в ходе вражеского обстрела из станкового противотанкового гранатомета (СПГ) упала неподалеку Красногоровки.

Боевики из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия вели обстрелы в районах населенных пунктов Верхнеторецкое, Красногоровка, Пески, Чермалык, Водяное и Лебединское. Больше всего обстрелов зафиксировано в районе Лебединского.

"В ходе боевых действий ни один военнослужащий из состава объединенных сил не пострадал. Ситуация в районе проведения операции остается под контролем украинских военных", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что вчера, 28 октября контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе пересекли свыше 31,5 тыс. человек.

Добавим, ранее сообщалось, что в Краматорске Донецкой области с 31 октября по 1 ноября будет проводиться операция по противодействию террористическим и диверсионным угрозам.