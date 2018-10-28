ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

В Краматорске проведут операцию по противодействию диверсионным угрозам

Новости » Происшествия    28.10.2018 - 14:59
Иллюстративное фото (facebook.com/ato news)
Иллюстративное фото (facebook.com/ato news)

Жителей Краматорска просят 31 октября и 1 ноября иметь при себе документы

В Краматорске Донецкой области с 31 октября по 1 ноября будет проводиться операция по противодействию террористическим и диверсионным угрозам. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС в Facebook.

Сообщается, что в связи с проведением 31.10.2018 и 1.11.2018 превентивных мер по противодействию террористическим и диверсионным угрозам в Краматорске жителей города призывают не покидать без необходимости свои дома, соблюдать правила личной безопасности и обращения с подозрительными предметами, взрывоопасными веществами и тому подобное.

"В случае необходимости передвижения в другие районы города, во избежание недоразумений, просим обязательно иметь при себе документы, удостоверяющие личность (паспорт, водительское удостоверение, справка об обучении и т.д.)", - говорится в сообщении.

В Краматорске проведут операцию по противодействию диверсионным угрозам

 

Напомним, ранее Министерство обороны Украины подтвердило информацию о гибели военного на Донбассе. По данным СМИ, военный погиб от пули снайпера.

Отметим, президент Украины Петр Порошенко на форуме регионов в Беларуси призвал Российскую Федерацию вывести свои войска из Украины.

 

Пункты пропуска на Донбассе за сутки пересекли более 45 тыс. человек В ОБСЕ заявили об исчезновении беспилотника на оккуппированной территории
Новости Украины КраматорскДонбассТерроризм
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь