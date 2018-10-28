В Краматорске проведут операцию по противодействию диверсионным угрозам

Иллюстративное фото (facebook.com/ato news)

Жителей Краматорска просят 31 октября и 1 ноября иметь при себе документы

В Краматорске Донецкой области с 31 октября по 1 ноября будет проводиться операция по противодействию террористическим и диверсионным угрозам. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС в Facebook.

Сообщается, что в связи с проведением 31.10.2018 и 1.11.2018 превентивных мер по противодействию террористическим и диверсионным угрозам в Краматорске жителей города призывают не покидать без необходимости свои дома, соблюдать правила личной безопасности и обращения с подозрительными предметами, взрывоопасными веществами и тому подобное.

"В случае необходимости передвижения в другие районы города, во избежание недоразумений, просим обязательно иметь при себе документы, удостоверяющие личность (паспорт, водительское удостоверение, справка об обучении и т.д.)", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Министерство обороны Украины подтвердило информацию о гибели военного на Донбассе. По данным СМИ, военный погиб от пули снайпера.

Отметим, президент Украины Петр Порошенко на форуме регионов в Беларуси призвал Российскую Федерацию вывести свои войска из Украины.