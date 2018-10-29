На Донбасі за день обійшлося без втрат серед українських військових, - ООС

Фото: ООС на Донбасі (flickr.com/ministryofdefenceua)

За день на Донбасі зафіксовано 7 обстрілів

У зоні проведення операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі за день, 29 жовтня 2018 року, жоден український військовий не загинув та не отримав поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС у Facebook.

Як зазначається, за день на Донбасі зафіксовано 7 обстрілів з боку проросійських бойовиків. Зокрема, зафіксовано один випадок ведення вогню по ділянці місцевості - граната в ході ворожого обстрілу з станкового протитанкового гранатомета (СПГ) упала неподалік Красногорівки.

Бойовики з гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї вели обстріли в районах населених пунктів Верхньоторецьке, Красногорівка, Піски, Чермалик, Водяне та Лебединське. Найбільше обстрілів зафіксовано поблизу Лебединського.

"У ході бойових дій жоден військовослужбовець зі складу об'єднаних сил не постраждав. Ситуація в районі проведення операції залишається під контролем українських військових", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що вчора, 28 жовтня, контрольні пункти в'їзду-виїзду на Донбасі перетнули понад 31,5 тис. осіб.

Додамо, раніше повідомлялося, що в Краматорську Донецької області з 31 жовтня по 1 листопада буде проводитися операція з протидії терористичним і диверсійних загрозам.