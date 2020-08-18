На Донбассе за день не было нарушений "тишины"

Фото: украинские военные (facebook.com/pressjfo news)

Стороны соблюдают режим прекращения огня

В течение 18 августа режим прекращения огня на Донбассе соблюдался, нарушений не было зафиксировано. Украинские войска готовы реагировать на изменение ситуации.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра Операции объединенных сил в Facebook.

Сообщается, что украинская сторона придерживается полного и всеобъемлющего режима прекращения огня. При этом военные находятся наготове дать отпор в случае угрозы их жизни или здоровью.

"С начала текущих суток в полосах ответственности наших боевых бригад в районе выполнения зада, нарушений со стороны противника не зафиксировано, на всех участках фронта наблюдалась тишина", - говорится в сообщении.

Среди украинских военных нет боевых потерь и ранений.

"Подразделения Объединенных сил пристально наблюдают за врагом и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки", - добавили в штабе.

Напомним, ранее украинская разведка заявила, что российские оккупационные войска на Донбассе наращивают боеспособность, в частности, из России поступило до 20 единиц военной техники.

Отметим, сегодня сообщалось, что в Славянске провели эксгумацию погибших во время оккупации, образцы их ДНК отправлены для идентификации.