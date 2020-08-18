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На Донбасі за день не було порушень "тиші"

Донбас, Вівторок 18 серпня 2020 18:22
На Донбасі за день не було порушень "тиші"
Фото: українські військові (facebook.com/pressjfo news)
Автор: РБК-Україна

Сторони дотримуються режиму припинення вогню

Протягом 18 серпня режим припинення вогню на Донбасі дотримувався, порушень не було зафіксовано. Українські війська готові реагувати на зміну ситуації.

Про це йдеться в повідомленні прес-центру Операції об'єднаних сил в Facebook.

Повідомляється, що українська сторона дотримується повного і всеосяжного режиму припинення вогню. При цьому військові знаходяться напоготові дати відсіч у разі загрози їх життю або здоров'ю.

"З початку поточної доби в смугах відповідальності наших бойових бригад у районі виконання завдання порушень з боку супротивника не зафіксовано, на всіх ділянках фронту спостерігалася тиша", - йдеться в повідомленні.

Серед українських військових немає бойових втрат і поранень.

"Підрозділи Об'єднаних сил пильно спостерігають за ворогом і готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки", - додали в штабі.

Нагадаємо, раніше українська розвідка заявила, що російські окупаційні війська на Донбасі нарощують боєздатність, зокрема, з Росії надійшло до 20 одиниць військової техніки.

Відзначимо, сьогодні повідомлялося, що у Слов'янську провели ексгумацію загиблих під час окупації, зразки ДНК відправлені для ідентифікації.

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