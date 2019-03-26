ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Календарь выборов
Результаты опросов по регионам Украины
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

На Донбассе за день боевики 14 раз обстреляли позиции ООС, ранен военный

Новости » Происшествия    26.03.2019 - 18:18
На Донбассе за день боевики 14 раз обстреляли позиции ООС, ранен военный
Иллюстративное фото Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

Боевики четыре раза применили оружие, запрещенное минскими договоренностями

На Донбассе с начала текущих суток, 26 марта, боевики 14 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины, в результате действий незаконных вооруженных формирований ранение получил один украинский военный. Об этом сообщает  пресс-центр ООС.

Сообщается, что боевики четыре раза применили оружие, запрещенное минскими договоренностями. Также противник обстреливал наших защитников из противотанковых ракетных комплексов, вооружения боевых машин пехоты, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В частности, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг девять раз нарушил режим прекращения огня вблизи Авдеевки, Лебединского, Красногоровки, Каменки, Водяного, Марьинки.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксировано пять обстрелов украинских позиций вблизи Крымского, Новолуганского, Хутора Вильный, Новозвановки, Троицкого.

Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных.

На Донбассе за день боевики 14 раз обстреляли позиции ООС, ранен военный

Напомним, на Донбассе в результате обстрелов боевиков в сторону украинских позиций за прошедшие сутки, 25 марта, двое бойцов операции Объединенных сил получили ранения.

Ранее специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала обстрелы двух школ, которые совершили боевики на Донбассе.

На Донбассе обнаружили тайник с боеприпасами В контактной группе назвали темы завтрашних переговоров в Минске
Выборы 2019 Выборы 2019: главные новости дня Рейтинги кандидатов
Новости Украины ДонбассООС
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь