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Боевики обстреляли две школы на Донбассе

Новости » Происшествия    25.03.2019 - 13:23
Боевики обстреляли две школы на Донбассе
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В одной из школ во время обстрела находились дети

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала обстрелы двух школ, которые совершили боевики на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Операции объединенных сил (ООС).

Сообщается, что один из обстрелов произошел в микрорайоне Трудовсково Петровского района города Донецка на вул. Самарской, 1. В частности, зафиксировано повреждение здания школы. Это - 15-сантиметровая пробоина на высоте 30 см от земли. По оценке патруля ОБСЕ, повреждения нанесены огнем из крупнокалиберного пулемета.

По словам сотрудников школы, обстрел состоялся 21 марта утром, когда ученики уже находились в школе.

Во втором случае, по адресу проспект Школьный, 13 в населенном пункте Гольмовский (неподконтрольный правительству) команда Миссии ОБСЕ видела 1-сантиметровый проем и несколько трещин в окне второго этажа с северной стороны школы. При этом, работникам школы было оккупационными войсками РФ запрещено впускать наблюдателей Миссии внутрь заведения для осмотра места повреждения и общаться по этому вопросу. Сотрудники школы сообщили только то, что повреждение образовалось в результате попадания пули вечером 20 марта.

Фото: место расположения школ (facebook.com/pressjfo.news)

Боевики обстреляли две школы на Донбассе

Напомним, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе 24 марта российские оккупационные войска трижды обстреляли позиции украинских подразделений, 25 марта ранены двое военных.

РБК-Украина писало, что Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине в 2018 году зафиксировала 279 жертв на Донбассе среди гражданского населения.

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