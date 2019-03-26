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На Донбассе ранены двое украинских военных

Новости » Общество    26.03.2019 - 07:29
На Донбассе ранены двое украинских военных
Иллюстративное фото (ООС)

Боевики семь раз открывали огонь по украинским позициям

На Донбассе в результате обстрелов боевиков в сторону украинских позиций за прошедшие сутки, 25 марта, двое бойцов операции Объединенных сил получили ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС.

Отмечается, что было зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня, при этом дважды из запрещенного минскими соглашениями вооружения. Российско-оккупационные войска обстреливали украинские позиции со ствольной артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Отбыли обстрелы в полосе ответственности оперативно-тактических группировок "Восток" и "Север" в районе населенных пунктов: Новомихайловка, Старогнатовка, Красногоровка, Лебединское, Крымское, Новотошковское, Луганское.

"В результате обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил были ранены. На обстрелы противника Объединенные силы давали адекватный ответ, уничтожив при этом трех и ранив пятерых оккупантов", - отметили в ООС.

С начала текущих суток, 26 марта, обстрелов украинских позиций не зафиксировано.

На Донбассе ранены двое украинских военных

Напомним, специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала обстрелы двух школ, совершивших боевики на Донбассе. Один обстрел был зафиксирован в Донецке 21 марта, когда шли занятия, а дети находились в школе. Другой - в населенном пункте Гольмовский.

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