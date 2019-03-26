На Донбассе ранены двое украинских военных

Иллюстративное фото (ООС)

Боевики семь раз открывали огонь по украинским позициям

На Донбассе в результате обстрелов боевиков в сторону украинских позиций за прошедшие сутки, 25 марта, двое бойцов операции Объединенных сил получили ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС.

Отмечается, что было зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня, при этом дважды из запрещенного минскими соглашениями вооружения. Российско-оккупационные войска обстреливали украинские позиции со ствольной артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Отбыли обстрелы в полосе ответственности оперативно-тактических группировок "Восток" и "Север" в районе населенных пунктов: Новомихайловка, Старогнатовка, Красногоровка, Лебединское, Крымское, Новотошковское, Луганское.

"В результате обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил были ранены. На обстрелы противника Объединенные силы давали адекватный ответ, уничтожив при этом трех и ранив пятерых оккупантов", - отметили в ООС.

С начала текущих суток, 26 марта, обстрелов украинских позиций не зафиксировано.

Напомним, специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала обстрелы двух школ, совершивших боевики на Донбассе. Один обстрел был зафиксирован в Донецке 21 марта, когда шли занятия, а дети находились в школе. Другой - в населенном пункте Гольмовский.