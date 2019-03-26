На Донбасі за день бойовики 14 разів обстріляли позиції ООС, поранений військовий

Ілюстративне фото Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Бойовики чотири рази застосували зброю, заборонену мінськими домовленостями

На Донбасі з початку поточної доби, 26 березня, бойовики 14 разів обстріляли позиції Збройних сил України, в результаті дій незаконних збройних формувань поранення отримав один український військовий. Про це повідомляє прес-центр ООС.

Повідомляється, що бойовики чотири рази застосували зброю, заборонену мінськими домовленостями. Також ворог обстрілював наших захисників із протитанкових ракетних комплексів, озброєння бойових машин піхоти, гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Зокрема, у смузі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" ворог дев'ять разів порушив режим припинення вогню поблизу Авдіївки, Лебединського, Красногорівки, Кам'янки, Водяного, Мар'їнки.

У смузі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ" зафіксовано п'ять обстрілуів українських позицій поблизу Кримського, Новолуганського, Хутора Вільний, Новозванівкі, Троїцького.

Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення. Ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських військових.

Нагадаємо, на Донбасі, в результаті обстрілу бойовиків у бік українських позицій за минулу добу, 25 березня, двоє бійців операції Об'єднаних сил отримали поранення.

Раніше спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала обстріл двох шкіл, які вчинили бойовики на Донбасі.