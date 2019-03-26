ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Календар виборів
Результати опитувань по регіонах України
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

На Донбасі за день бойовики 14 разів обстріляли позиції ООС, поранений військовий

Новини » Надзвичайні події    26.03.2019 - 18:18
На Донбасі за день бойовики 14 разів обстріляли позиції ООС, поранений військовий
Ілюстративне фото Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Бойовики чотири рази застосували зброю, заборонену мінськими домовленостями

На Донбасі з початку поточної доби, 26 березня, бойовики 14 разів обстріляли позиції Збройних сил України, в результаті дій незаконних збройних формувань поранення отримав один український військовий. Про це повідомляє прес-центр ООС.

Повідомляється, що бойовики чотири рази застосували зброю, заборонену мінськими домовленостями. Також ворог обстрілював наших захисників із протитанкових ракетних комплексів, озброєння бойових машин піхоти, гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Зокрема, у смузі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" ворог дев'ять разів порушив режим припинення вогню поблизу Авдіївки, Лебединського, Красногорівки, Кам'янки, Водяного, Мар'їнки.

У смузі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ" зафіксовано п'ять обстрілуів українських позицій поблизу Кримського, Новолуганського, Хутора Вільний, Новозванівкі, Троїцького.

Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення. Ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських військових.

На Донбасі за день бойовики 14 разів обстріляли позиції ООС, поранений військовий

Нагадаємо, на Донбасі, в результаті обстрілу бойовиків у бік українських позицій за минулу добу, 25 березня, двоє бійців операції Об'єднаних сил отримали поранення.

Раніше спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала обстріл двох шкіл, які вчинили бойовики на Донбасі.

На Донеччині виявили схованку з боєприпасами В контактній групі назвали теми завтрашніх переговорів у Мінську
Вибори 2019 Вибори 2019: головні новини дня Рейтинги кандидатів
Новини України ДонбасООС
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся