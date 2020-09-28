На Донбассе после четырех обстрелов режим "тишины" не нарушали

Фото: украинский военный (РБК-Украина)

На Донбассе за сутки, 27 сентября, боевики четыре раза нарушали режим прекращения огня. Потерь среди украинских военных нет.

Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.

В частности, противник применил гранатометы различных систем и крупнокалиберного пулемета вблизи Опытного. Кроме этого обстрелял позиции украинских военных из стрелкового оружия возле Шум и дважды - вблизи Орехово.

"В районе проведения операции Объединенных сил ситуация остается контролируемой украинскими защитниками. В результате вражеских выстрелов боевых потерь и ранений среди наших воинов нет", - добавили в ООС.

Напомним, наблюдатели ОБСЕ с начала перемирия 27 июля зафиксировали более тысячи нарушений.

Также сообщалось, что днями в ОБСЕ заявили, что боевики с наружными повязками с надписью "СЦКК" продолжили незаконно находиться вблизи линии разграничения в Станице Луганской и в районе Золотого.

Кроме этого РБК-Украина писало, что на территории оккупированного Донбасса сейчас удерживаются 235 граждан Украины, еще 112 - содержатся в местах несвободы на территории РФ.