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На Донбасі після чотирьох обстрілів режим "тиші" не порушували

Донбас, Понеділок 28 вересня 2020 08:18
На Донбасі після чотирьох обстрілів режим "тиші" не порушували
Фото: український військовий (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

На Донбасі за добу, 27 вересня, бойовики чотири рази порушували режим припинення вогню. Втрат серед українських військових немає.

Про це повідомили в штабі операції Об'єднаних сил.

Зокрема, противник застосував гранатомети різних систем і великокаліберний кулемет поблизу Опитного. Крім цього обстріляв позиції українських військових із стрілецької зброї біля Шум і двічі - поблизу Оріхово.

"У районі проведення операції Об'єднаних сил ситуація залишається контрольованою українськими захисниками. В результаті ворожих пострілів бойових втрат і поранень серед наших воїнів немає", - додали в ООС.

Нагадаємо, спостерігачі ОБСЄ з початку перемир'я 27 липня зафіксували більше тисячі порушень.

Також повідомлялося, що днями в ОБСЄ заявили, що бойовики з нарукавними пов'язками з написом "СЦКК" продовжили незаконно перебувати поблизу лінії розмежування в Станиці Луганській та в районі Золотого.

Крім цього РБК-Україна писало, що на території окупованого Донбасу зараз утримуються 235 громадян України, ще 112 - утримуються в місцях несвободи на території РФ.

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