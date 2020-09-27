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В ОБСЕ заметили боевиков с повязками "СЦКК" на участках разведения

Донбасс, Воскресенье 27 сентября 2020 03:46
В ОБСЕ заметили боевиков с повязками "СЦКК" на участках разведения
Фото: СММ ОБСЕ (facebook.com-oscesmm)
Автор: РБК-Украина

Боевики с наружными повязками с надписью "СЦКК" в прошедшие сутки продолжали незаконно находиться на участках разведения сил в Станице Луганской. Также их заметили возле участка разведения в районе Золотого.

Об этом сообщается в ежедневном отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.

В пределах участка разведения в районе н.п. Станица Луганская (подконтрольный правительству, 16 км на северо-восток от Луганска) наблюдатели видели 2 членов вооруженных формирований (с нарукавными повязками с надписью "СЦКК") между новым пролетом моста возле Станицы Луганской (15 км на северо-восток от Луганска) и блокпостом вооруженных формирований южнее моста.

Кроме того, вблизи блокпоста российских вооруженных формирований южнее участка разведения в районе н. п. Золотое (подконтрольный правительству, 60 км к западу от Луганска) команда СММ видела 6 боевиков с нарукавными повязками с надписью "СЦКК", трое из которых зашли вглубь участка разведения примерно на 350 м к северу от ее южного края и вернулись назад.

"Ориентировочно в 100 м к югу от южной оконечности участка разведения патруль миссии видел 42 рабочих, которые с помощью тяжелой строительной техники осуществляли работы вдоль автодороги Т1316, в частности засыпали гравий и проводили выравнивание поверхности, а также вели раскапывальные работы для установки пластмассовых труб", - сообщили в СММ.

Напомним, наблюдатели СММ ОБСЕ с начала установления режима прекращения огня 27 июля насчитали более тысячи нарушений перемирия.

Кроме того, СММ ОБСЕ с начала перемирия на Донбассе 27 июля зафиксировала одного погибшего среди гражданского населения. Еще пять местных жителей получили ранения.

Также РБК-Украина писало, что в городе Счастье Луганской области началось строительство нового пункта пропуска через линию разграничения сторон.

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