В ОБСЕ назвали количество нарушений "тишины" с начала перемирия на Донбассе

Фото: ОБСЕ на Донбассе (twitter.com/osce_smm)

Представитель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Краматорске Едрина Милфорд назвала количество задокументированных нарушений перемирия с начала установления режима прекращения огня. С 27 июля наблюдатели насчитали более тысячи нарушений.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

Как рассказала Милфорд на совещании с участием президента Владимира Зеленского на КПВВ "Майорское", за семь недель перемирия наблюдатели ОБСЕ зафиксировали 1052 случая нарушений.

"Для сравнения, за пять недель до этого мы зафиксировали 18027 нарушений", - добавила она.

Кроме того, с начала перемирия на Донбассе было ранено всего одно гражданское лицо, а именно - в первый день его действия.

Напомним, ранее в ОБСЕ заявляли о пяти раненых и одном погибшем среди гражданского населения с начала перемирия на Донбассе.

Как писало РБК-Украина, с начала военного конфликта на Донбассе погибли 3367 гражданских лиц, еще более 7 тысяч мирных жителей получили ранения.