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На Донбассе в боях пострадали трое военных

Новости » Происшествия     05.03.2020 - 18:22
На Донбассе в боях пострадали трое военных
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Боевики девять раз нарушили режим прекращения огня

На Донбассе с начала суток, 5 марта, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации девять раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего один украинский военный получил ранения, еще двое - боевые травмы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС в Facebook.

Боевики обстреляли позиции ООС из запрещенных минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" был зафиксирован один обстрел вблизи Авдеевки.

Восемь обстрелов было совершенно по позициям украинских военных в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно рядом с Зайцево, неподалеку Новотошковского, в районе населенного пункта Орехово, вблизи Новозвановки и рядом с Луганским.

"Сегодня, 5 марта, в результате вражеских обстрелов один украинский защитник получил ранения и еще двое военнослужащих Объединенных сил получили боевое травмирование", - говорится в сообщении.

Напомним, 4 марта боевики на Донбассе шесть раз нарушили режим "тишины". В результате обстрелов четверо военных получили ранения.

Кроме того, на днях на Донбассе в результате обстрелов со стороны боевиков был поврежден газопровод вблизи Новоселовки.

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