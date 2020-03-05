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На Донбасі у боях постраждали троє військових

Новини » Надзвичайні події     05.03.2020 - 18:22
На Донбасі у боях постраждали троє військових
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Бойовики дев'ять разів порушили режим припинення вогню

На Донбасі з початку доби, 5 березня, в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації дев'ять разів порушили режим припинення вогню, в результаті чого один український військовий отримав поранення, ще двоє - бойові травми. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС у Facebook.

Бойовики обстріляли позиції ООС з заборонених мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" був зафіксований один обстріл поблизу Авдіївки.

Вісім обстрілів було здійснено по позиціях українських військових в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме поряд з Зайцеве, неподалік Новотошківського, в районі населеного пункту Оріхове, поблизу Новозванівки та поруч з Луганським.

"Сьогодні, 5 березня, в результаті обстрілу ворожих один український захисник отримав поранення і ще двоє військовослужбовців збройних сил отримали бойове поранення", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 4 березня бойовики на Донбасі шість разів порушили режим "тиші". В результаті обстрілу четверо військових отримали поранення.

Крім того, днями на Донбасі в результаті обстрілу з боку бойовиків був пошкоджений газопровід поблизу Новоселівки.

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