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Боевики повредили газопровод в Донецкой области

Новости » Общество     04.03.2020 - 21:07
Боевики повредили газопровод в Донецкой области
Фото: поврежденный газопровод (facebook.com/pressjfo.news)

Существует риск прекращения газоснабжения граждан

На Донбассе в результате обстрелов боевиков был поврежден газопровод вблизи Новоселовки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение операции Объединенных сил в Facebook.

Сообщается, что днями боевики проводили обстрел позиций ООС вблизи Новоселовки со стороны оккупированной Горловки. В результате обстрелов украинские военные и мирные жители не пострадали, однако при разрыве одного из снарядов был поврежден газопровод.

"Вследствие разрывов, обломками от снарядов был поврежден газопровод, который проходит неподалеку от Новоселовки, что привело к возникновению огненного факела высотой несколько метров. Оперативные действия спасательных служб позволили ликвидировать огненный столб и избежать масштабного пожара", - сообщили в штабе.

При этом существует угроза прекращения газоснабжения мирных жителей. На данный момент проводится обследование газопровода, и устанавливается степень его повреждения.

Напомним, от начала суток, 4 марта, на Донбассе четверо украинских военных получили ранения. Всего боевики пять раз нарушали режим "тишины".

Также РБК-Украина писало, что боевики увеличили интенсивность обстрелов украинских позиций в районе проведение ООС на Донбассе. В течение февраля боевики совершили вдвое больше обстрелов, чем в январе.

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