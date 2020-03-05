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На Донбассе боевики выпустили почти 30 мин, ранены четверо украинских военных

Новости » Общество     05.03.2020 - 07:27
На Донбассе боевики выпустили почти 30 мин, ранены четверо украинских военных
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Боевки нарушили режим тишины 6 раз

В районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации в течение 4 марта 6 раз нарушили режим прекращения огня. Ранены четверо военных, передает пресс-центр ООС.

Отмечается, что противник выпустил 26 мин, обстреляв украинские позиции из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В частности, дважды неподалеку Орехового велись обстрелы из минометов: калибра 120 мм (11 мин) и из минометов калибра 82 мм (8 мин). Вблизи Мироновского были выпущены 4 мины из 82-мм миномета. Рядом с Травневым - с миномета калибра 82 мм (3 мины).

Обстрелы зафиксированы также рядом с Крымским и в районе населенного пункта Шумы.

"Кроме этого, за прошедшие сутки противник дважды совершил провокационный обстрел участка разведения №3, применив стрелковое оружие. Пострадавших лиц нет", - отметили в ООС.

Также уточнили, что 4 марта в результате вражеских обстрелов четыре украинских военнослужащих получили ранения. От начала этих суток обстрелов не было.

На Донбассе боевики выпустили почти 30 мин, ранены четверо украинских военныхНа Донбассе боевики выпустили почти 30 мин, ранены четверо украинских военных

Напомним, на днях на Донбассе в результате обстрелов со стороны боевиков был поврежден газопровод вблизи Новоселовки.

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