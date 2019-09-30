На Донбассе боевики усилили давление на "нелояльный" бизнес, - ГУР

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По данным разведки, боевики начали рейды по ювелирным предприятиям

Боевики на Донбассе усилили давление на местных предпринимателей, которые проявляют недостаточную лояльность оккупационной власти. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Главного управления разведки Министерства обороны.

Как сообщают в разведке, представителями так называемого "Республиканского управления по борьбе с преступностью МВД" задержан ряд предпринимателей, за освобождение которых требуют выкуп у родственников.

"В Донецкой и Луганской областях усиливают давление на местных частных предпринимателей, которые якобы проявляют недостаточную лояльность оккупационной власти и избегают участия по предоставлению так называемой "волонтерской помощи". В частности начато проведение рейдов по проверке предприятий, специализирующихся на производстве и продаже ювелирных изделий. При этом, уже задержан ряд предпринимателей, за освобождение которых у родственников требуется "выкуп" и дополнительные выплаты за предоставление возможности продолжить ювелирный бизнес", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что за 29 сентября боевики на Донбассе 26 раз нарушали режим прекращения огня. При этом использовались минометы 82 мм, крупнокалиберные пулеметы, вооружение БМП и стрелковое оружие. В результате обстрелов никто не пострадал.