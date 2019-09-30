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На Донбассе боевики усилили давление на "нелояльный" бизнес, - ГУР

Новости » Общество    30.09.2019 - 13:35
На Донбассе боевики усилили давление на "нелояльный" бизнес, - ГУР
Иллюстративное фото (youtube.com vice news)

По данным разведки, боевики начали рейды по ювелирным предприятиям

Боевики на Донбассе усилили давление на местных предпринимателей, которые проявляют недостаточную лояльность оккупационной власти. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Главного управления разведки Министерства обороны.

Как сообщают в разведке, представителями так называемого "Республиканского управления по борьбе с преступностью МВД" задержан ряд предпринимателей, за освобождение которых требуют выкуп у родственников.

"В Донецкой и Луганской областях усиливают давление на местных частных предпринимателей, которые якобы проявляют недостаточную лояльность оккупационной власти и избегают участия по предоставлению так называемой "волонтерской помощи". В частности начато проведение рейдов по проверке предприятий, специализирующихся на производстве и продаже ювелирных изделий. При этом, уже задержан ряд предпринимателей, за освобождение которых у родственников требуется "выкуп" и дополнительные выплаты за предоставление возможности продолжить ювелирный бизнес", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что за 29 сентября боевики на Донбассе 26 раз нарушали режим прекращения огня. При этом использовались минометы 82 мм, крупнокалиберные пулеметы, вооружение БМП и стрелковое оружие. В результате обстрелов никто не пострадал.

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