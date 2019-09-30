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Боевики на Донбассе за сутки 26 раз нарушили перемирие

Новости » Происшествия    30.09.2019 - 07:25
Боевики на Донбассе за сутки 26 раз нарушили перемирие
Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

В течение двух суток потерь в результате обстрелов с нашей стороны не было

В районе проведения операции Объединенных сил 29 сентября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 26 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник произвел 15 обстрелов позиций Объединенных сил: трижды возле Новотроицкого, трижды вблизи Павлополя, по два раза около Водяного и Талаковки, вблизи Пищевика, Песков, Опытного, Авдеевки, Невельского.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник произвел 11 обстрелов позиций Объединенных сил: дважды возле Травневого, вблизи Луганского и Новолуганского, Крымского, Новгородского, недалеко от Хутора Вольного, в районе Золотого и вблизи Новотошковского.

С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники два раза нарушили режим прекращения огня в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток": неподалеку Новотроицкого и вблизи Водяного.

В течение двух суток потерь вследствие обстрелов с нашей стороны не было.

Напомним, группы разминирования за 5 лет вооруженной агрессии России против Украины в районе проведения АТО/ООС очистили от взрывоопасных предметов более 4000 гектаров территории.

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