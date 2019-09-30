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На Донбасі бойовики посилили тиск на "нелояльний" бізнес, - ГУР

Новини » Суспільство    30.09.2019 - 13:35
На Донбасі бойовики посилили тиск на "нелояльний" бізнес, - ГУР
Ілюстративне фото (youtube.com vice news)

За даними розвідки, що бойовики почали рейди по ювелірним підприємствам

Бойовики на Донбасі посилили тиск на місцевих підприємців, які проявляють недостатню лояльність до окупаційної влади. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Головного управління розвідки Міністерства оборони.

Як повідомляють у розвідці, представниками так званого "Республіканського управління по боротьбі з злочинністю МВС" затримано ряд підприємців, за звільнення яких вимагають викуп у родичів.

"У Донецькій та Луганській областях посилюють тиск на місцевих приватних підприємців, які нібито виявляють недостатню лояльність до окупаційної влади і уникають участі з надання так званої "волонтерської допомоги". Зокрема розпочато проведення рейдів по перевірці підприємств, що спеціалізуються на виробництві та продажу ювелірних виробів. При цьому, вже затримано ряд підприємців, за звільнення яких у родичів потрібно "викуп" та додаткові виплати за надання можливості продовжити ювелірний бізнес", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за 29 вересня бойовики на Донбасі 26 разів порушували режим припинення вогню. При цьому використовувалися міномети 82 мм, великокаліберні кулемети, озброєння БМП і стрілецьку зброю. В результаті обстрілу ніхто не постраждав.

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