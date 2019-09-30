На Донбасі бойовики посилили тиск на "нелояльний" бізнес, - ГУР

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За даними розвідки, що бойовики почали рейди по ювелірним підприємствам

Бойовики на Донбасі посилили тиск на місцевих підприємців, які проявляють недостатню лояльність до окупаційної влади. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Головного управління розвідки Міністерства оборони.

Як повідомляють у розвідці, представниками так званого "Республіканського управління по боротьбі з злочинністю МВС" затримано ряд підприємців, за звільнення яких вимагають викуп у родичів.

"У Донецькій та Луганській областях посилюють тиск на місцевих приватних підприємців, які нібито виявляють недостатню лояльність до окупаційної влади і уникають участі з надання так званої "волонтерської допомоги". Зокрема розпочато проведення рейдів по перевірці підприємств, що спеціалізуються на виробництві та продажу ювелірних виробів. При цьому, вже затримано ряд підприємців, за звільнення яких у родичів потрібно "викуп" та додаткові виплати за надання можливості продовжити ювелірний бізнес", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за 29 вересня бойовики на Донбасі 26 разів порушували режим припинення вогню. При цьому використовувалися міномети 82 мм, великокаліберні кулемети, озброєння БМП і стрілецьку зброю. В результаті обстрілу ніхто не постраждав.