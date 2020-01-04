Боевики обстреляли Васильевку, Новолуганское и Зайцево

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Обстрелы вели из крупнокалиберных пулеметов

В течение прошлых суток, 3 января, вооруженные формирования Российской Федерации три раза раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу штаба операции Объединенных сил.

Отмечается, что противник обстрелял позиции украинских подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Один обстрел из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия зафиксирован вблизи Васильевки, что в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток".

Из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия противник открывал огонь по нашим позициям вблизи населенных пунктов Новолуганское и Зайцево, что в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север".

"Вчера, 3 января, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Об'объединенных сил не было", - говорится в сообщении.

С начала этих суток российские оккупационные войска один раз открывали огонь из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по защитникам Новолуганского. Потерь со стороны украинских военных нет.

Напомним, наблюдатели ОБСЕ 1 января зафиксировали на оккупированном Донбассе невідведену реактивную систему залпового огня БМ-21 "Град".

РБК-Украина писало, что на Донбассе 3 января ситуация на участках разведение остается стабильной и с соблюдением режима тишины.