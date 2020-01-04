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На Донбасі бойовики спалили житловий будинок під час святкування Нового року

Новини » Суспільство     04.01.2020 - 11:15
На Донбасі бойовики спалили житловий будинок під час святкування Нового року
Ілюстративне фото (dnr-news.com)

Між шахтарями і бойовиками стався конфлікт із застосуванням зброї та піротехніки

Під час святкування Нового року на Донбасі бойовики спалили житловий будинок в населеному пункті Вікторівка. Про це йдеться в повідомленні операції Об'єднаних сил в Facebook.

Повідомляється, що в новорічну ніч представники незаконних збройних формувань російсько-окупаційних військ застосували піротехнічні засоби, стрілецьку зброю і ЗУ-23-2 у населеному пункті Вікторівка, що призвело до спалення житлового будинку.

"У новорічну ніч у так званих шахтарів і російських кураторів сталася сварка, вони відкрили вогонь з усіх видів стрілецької зброї, стріляли між собою, були чутні вибухи гранат. Полум'я від спаленого будинку можна було бачити з українських позицій", - повідомили українські військові ООС.

Новорічні "розваги" окупантів

За даними розвідки, під час святкування Нового року, представниками незаконних збройних формувань російсько-окупаційних військ з застосуванням піротехнічних засобів, стрілецької зброї та ЗУ-23-2 у населеному пункті Вікторівка було спалено житловий будинок.

Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation П'ятниця, 3 січня 2020 р.

Нагадаємо, за минулу добу бойовики на Донбасі тричі порушували режим припинення вогню. Вогонь вівся з великокаліберних кулеметів поблизу Василівки, Новолуганского і Зайцевого.

Також РБК-Україна писало, що на Донбасі бойовики обмежують можливість вести спостереження місії ОБСЄ в прикордонних районах, які не контролюються Україною. Обмеження спостереження може свідчити поставки озброєння та особового складу з РФ на Донбас.

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