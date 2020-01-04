На Донбассе боевики ограничивают наблюдение миссии ОБСЕ

Иллюстративное фото (facebook.com/oscesmm)

Ограничение наблюдения может свидетельствовать поставки вооружения и личного состава из РФ на Донбасс

На Донбассе боевики ограничивают возможность вести наблюдение Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в приграничных районах, которые не контролируются Украиной. Об этом сообщает операция Объединенных сил (ООС) в Facebook.

Сообщается, что 3 января 2020 наблюдателям СММ ОБСЕ запретили пребывать в пунктах пропуска на границе с Российской Федерацией. Также 31 декабря в пункте пропуска на границе недалеко от населенного пункта Довжанский и 2 января в пунктах пропуска у населенных пунктов Изварино и Северный боевиками было предложено патрулю ОБСЕ оставить пункты пропуска.

"Такие действия могут иметь целью скрыть поставки вооружения и военной техники, горюче-смазочных материалов, перевозки личного состава или вообще передвижения войск из стороны Российской Федерации на неподконтрольных правительству Украины территорию", - сообщили в ООС.

Напомним, за прошедшие сутки, 3 января, боевики на Донбассе три раза нарушали режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции украинских подразделений вблизи Васильевки, Новолуганского и Зайцевого из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Также сообщалось, что наблюдатели ОБСЕ 1 января зафиксировали на оккупированном Донбассе неотведенную реактивную систему залпового огня БМ-21 "Град". В местах хранения вооружения боевиков также не хватает 13 танков.