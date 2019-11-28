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На Донбасі бойовики приховують обстріл позицій ООС, - розвідка

Новини » Суспільство     28.11.2019 - 12:43
На Донбасі бойовики приховують обстріл позицій ООС, - розвідка
Фото: бойовик на Донбасі (dnr-news.com)

Бойовики ведуть прихований для місії ОБСЄ вогонь по українських позиціях

Командування збройних формувань Російської Федерації на Донбасі вживають заходів для підвищення рівня приховування обстрілу позицій операції Об'єднаних сил (ООС). Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

За даними розвідки, що бойовики проводять приховані для моніторингової місії ОБСЄ обстріли, щоб викликати відкриття вогню у відповідь з метою дискредитації українських військових.

"Супротивником вдосконалена система спостереження повітряного простору та доведення сигналів оповіщення командирам підрозділів про застосування безпілотних літальних апаратів місії ОБСЄ з метою невідкладного посилення режиму маскування, припинення вогню і обмеження переміщення озброєння та військової техніки", - повідомили в ГУР.

Нагадаємо, за минулу добу бойовики на Донбасі дев'ять разу порушували режим припинення вогню. Обстріл здійснювалися з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. В результаті обстрілу двоє українських військових отримали поранення, ще один отримав бойову травму.

Також РБК-Україна писало, що Російська Федерація відправила черговий "гумконвой". На в'їзд в Україну пройшли дві колони вантажівок.

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