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На Донбассе ранения получили трое украинских военных

Новости » Происшествия     28.11.2019 - 07:21
На Донбассе ранения получили трое украинских военных
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

На Донбассе боевики 9 раз нарушили режим прекращения огня

На Донбассе в течение суток 27 ноября вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС.

Боевики обстреливали позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" российские оккупационные войска осуществили 6 обстрелов:

  • вблизи Старогнатовки и Березового - с подствольных гранатометов и стрелкового оружия;
  • дважды у Марьинки - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
  • недалеко от Водяного, на Приазовье, - из автоматических гранатометов и стрелкового оружия;
  • вблизи Красногоровки - из крупнокалиберных пулеметов

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" зафиксировано три вражеских обстрела:

  • недалеко от Южного - из РПГ и автоматических гранатометов;
  • вблизи Шумов - со станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
  • возле Попасной - из стрелкового оружия.

"Вчера, 27 ноября, ранения в результате обстрелов получили два военнослужащие Объединенных сил. Еще один наш защитник получил боевую травму", - сообщили в штабе ООС.

С начала этих суток боевики из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вели огонь в районе Новолуганского. Потерь в рядах ООС нет.

Напомним, 26 ноября боевики на Донбассе 12 раз нарушали режим прекращения огня. Обстрелы велись из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, вооружение БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Кроме того, СММ ОБСЕ завершила верификацию разведения сил в Золотом Луганской области. Как сообщили в ОБСЕ, украинская сторона выполнила все обязательства'язання Минских договоренностей в части, которая касалась процесса разведения сил и средств. Разведение прошло зеркально как со стороны Украины, так и с противоположной.

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