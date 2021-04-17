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На Донбасі бойовики п'ять разів порушували "тишу", поранений один військовий

Новость на русском → Донбас, Субота 17 квітня 2021 17:57
На Донбасі бойовики п'ять разів порушували "тишу", поранений один військовий Фото: стан пораненого середньої тяжкості (mil.gov.ua)
Автор: Ігор Литвиненко

На Донеччині з початку поточної доби, 17 квітня, збройні формування Російської Федерації п'ять разів порушували режим припинення вогню. В результаті обстрілу ворожих один український військовий отримав поранення.

Про це повідомляє штаб операції Об'єднаних сил.

Зокрема, бойовики відкривали вогонь по позиціях українських військових поблизу Новомихайлівки з протитанкової гармати МТ-12. Біля Луганського, Майорського і Водяного противник застосовував автоматичні станкові гранатомети, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

"Внаслідок обстрілу ворожих один військовослужбовець Збройних Сил України отримав осколкове поранення. Стан захисника - середнього ступеня тяжкості. Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК", - повідомили в штабі.

На обстріл російсько-окупаційних військ українські військові відкривали вогонь.

Нагадаємо, вчора, 16 квітня, бойовики 15 раз порушували режим "тиші" на Донбасі. За вчора втрат серед українських військових не було.

Раніше командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв заявив, що стягання російських військ до українського кордону є демонстрацією сили з боку Москви. При цьому українські військові не бачать ознак підготовки Росії до наступу.

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