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На Донбассе боевики не пропускают детей сдавать ВНО

Новости » Общество    24.05.2019 - 10:33
На Донбассе боевики не пропускают детей сдавать ВНО
Фото: блокпост на Донбассе (OSCE/Mariia Aleksevych)

Более 800 детей из оккупированных территорий изъявили желание сдавать ВНО

На оккупированной территории Донбасса боевики не пропускают учащихся с неподконтрольных территорий для сдачи внешнего независимого оценивания (ВНО). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел Украины.

Отмечается, что в 2019 этом году на ВНО из неподконтрольной части Донецкой области зарегистрировалось 834 ученика. Первый экзамен по математике вдавали 430 человек. Экзамен с украинского языка должны сдавать 678 человек.

"В Донецкой военно-гражданской администрации уже пообещали дополнительные сессии для школьников, которых не пропустили боевики. Наши же пограничники всегда готовы обеспечить комфортный, быстрый пересечение линии разграничения для всех украинцев", - отметили в МВД.

На Донбассе боевики не пропускают детей сдавать ВНО

Напомним, по данным Минобразования, для сдачи внешнего независимого оценивания зареєстровалися 354 тысячи человек. ВНО в этом году будет проводиться по 11 предметам. Экзамены продлятся до 13 июня.

Также в министерстве отметили, что в 2019 году для школ национальных меньшинств был снижен проходной порог для составления внешнего независимого оценивания из украинского языка. Ученикам 11 классов из венгерских и румынских школ введут адаптивный порог.

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