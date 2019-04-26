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В Минобразования назвали число зарегистрировавшихся для сдачи ВНО

Новости » Общество    26.04.2019 - 11:01
В Минобразования назвали число зарегистрировавшихся для сдачи ВНО
Фото: Лилия Гриневич (Виталий Носач/РБК-Украина)

ВНО будет проводиться по 11 предметам

Для сдачи внешнего независимого оценивания (ВНО) зарегистрированы уже 354 тысячи человек. Об этом заявила министр образования и науки Лилия Гриневич во время часа вопросов к правительству в Верховной раде, передает корреспондент РБК-Украина.

По ее словам, ВНО будет проводиться по 11 предметам.

"О сроках проведения ВНО в этом году. С 21 мая по 13 июня пройдут экзамены. С 14 по 25 июня - объявление результатов. С 26 по 12 июля будет проводиться дополнительная сессия для тех, которые не сдавали по уважительным причинам со всеми участниками. В общем, ВНО будет проводиться по 11 предметам. В этом году зарегистрировались более 354 тысяч человек", - заявила Гриневич.

Напомним, 5 февраля в Украине стартовала регистрация на внешнее независимое оценивание. Она длилась до 25 марта.

Как писало РБК-Украина ранее, на участие в пробном тестировании подали почти 280 тыс. заявок. Отметим, чаще всего на пробное тестирование выбирали украинский язык и литературу.

Добавим также, вступили в силу новые условия приема в учреждения высшего образования на 2019 год.

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