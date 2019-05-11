В Минобразования дали ответы на самые распространенные вопросы абитуриентов

Фото: приемная комиссия (РБК-Украина)

Ответы готовились на основе тех запросов, которые чаще всего поступали в министерство

Министерство образования и науки подготовило ответы на самые распространенные вопросы о вступительной кампании в вузы 2019 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию в разделе "Вступительная кампания 2019".

В настоящее время размещены два блока - для поступающих на бакалавра и на магистра. В них содержатся подробные разъяснения о подаче заявлений и документов, минимальных проходных баллах, льготном поступлении, дополнительных баллах и коэффициентах, нюансах поступления и перевода на бюджет и т.п.

В разделе о магистратуре большой блок вопросов посвящен "ВНО в магистратуру" - поступления на те специальности, куда надо сдавать единый вступительный экзамен по иностранному языку (ЕВЭ) и единый профессиональный вступительный экзамен по праву и общим учебным правовым компетентностям (ЕПВЭ).

Как отметили в пресс-службе Минобразования, основная фаза вступительной кампании начнется 1 июля, когда стартует регистрация электронных кабинетов. Однако в целом процесс вступления имеет несколько различных блоков. Например, уже 13 мая начнется регистрация на ЕВЭ и ЕПВЭ для поступающих в магистратуру ряда специальностей.

По данным пресс-службы, вопросы-ответы готовились на основе тех запросов, которые чаще всего поступали в министерство и приемные комиссии вузов от абитуриентов в прошлые годы. В ближайшее время также планируется опубликовать Q&A относительно поступления на младшего специалиста, а также видеоразъснение и инфографику по различным направлениям поступления.

Напомним, по данным соцопросов, большинство украинцев поддерживают систему поступления в высшие учебные заведения через внешнее независимое оценивание.

Отметим, Министерство образования и науки изменило условия поступления в вузы в 2019 году.