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На Донбасі бойовики не пропускають дітей здавати ЗНО

Новини » Суспільство    24.05.2019 - 10:33
На Донбасі бойовики не пропускають дітей здавати ЗНО
Фото: блокпост на Донбасі (OSCE/Mariia Aleksevych)

Понад 800 дітей із окупованих територій виявили бажання складати ЗНО

На окупованій території Донбасу бойовики не пропускають учнів з непідконтрольних територій для здачі зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО). Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства внутрішніх справ України.

Зазначається, що у 2019 цьому році на ЗНО з непідконтрольної частини Донецької області зареєструвалося 834 особи. Перший іспит з математики складало 430 осіб. Іспит з української мови повинні складати 678 осіб.

"В Донецькій військово-цивільній адміністрації вже пообіцяли додаткові сесії для школярів, яких не пропустили бойовики. Наші ж прикордонники завжди готові забезпечити комфортний, швидкий перетин лінії розмежування для всіх українців", - зазначили в МВС.

На Донбасі бойовики не пропускають дітей здавати ЗНО

Нагадаємо, за даними Міносвіти, для здачі зовнішнього незалежного оцінювання зареєстровалися 354 тисячі осіб. ЗНО цього року проводитиметься з 11 предметів. Іспити триватимуть до 13 червня.

Також в міністерстві зазначили, що у 2019 році для шкіл національних меншин було знижено прохідний поріг для складання зовнішнього незалежного оцінювання з української мови. Учням 11 класів з угорських та румунських шкіл запровадять адаптивний поріг.

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