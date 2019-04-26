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В Кабмине могут назначить выплаты семьям погибших в "ЛНР" шахтеров

Новости » Общество    26.04.2019 - 12:53
В Кабмине могут назначить выплаты семьям погибших в "ЛНР" шахтеров
Фото: Георгий Тука (РБК-Украина)

МинВОТ сегодня проведет совещание по взрыве на шахте "Схидкарбон"

В Кабинете министров Украины намерены назначить выплаты семьям шахтеров, которые погибли в результате аварии на шахте "Схидкарбон" 25 апреля на оккупированной части Луганской области. Об этом в Верховной раде заявил замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Туки, министерство проведет совещание по реагированию на взрыв на шахте "Схидкарбон".

"Я думаю, сегодня мы проведем совместное совещание с коллегами по другим ведомствам и будут приняты меры в плане реагирования на такие события. В том числе и те меры, которые предложили относительно поддержки непосредственно детей из семей погибших, необходимых выплат и компенсаций", - добавил он.

Отметим, 25 апреля возле оккупированной Юрьевки прогремел взрыв на шахте "Схидкарбон". На данный момент, по информации сепаратистских СМИ, на поверхность достали тела трех горняков. Судьба еще 14 человек спустя сутки после аварии остается неизвестной.

Напомним, ранее в поселке Северный под Торецком Донецкой области эвакуировали горняков после короткого замыкания на шахте.

До этого в январе в результате взрыва на шахте под Павлоградом (Днепропетровская область) пострадали 5 человек, всего на момент взрыва на участке находилось 15 человек.

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