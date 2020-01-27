На Донбассе боевики применили запрещенные минометы

Иллюстративное фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

Украинские военные ответили на обстрелы боевиков

Сегодня, 27 января, на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации применили запрещенные минскими соглашениями минометы 120 и 82 мм. Об этом сообщили в операции Объединенных сил (ООС) в Facebook.

Сообщается, что боевики использовали запрещенные минометы в районе Новотошковского и Кондрашовки Новой.

"Подразделения Объединенных сил приняли меры по подавлению огневых средств оккупантов для удержания контроля над ситуацией и недопущения потерь на этом участке. Потери противника уточняются. Такие действия оккупационных войск свидетельствует о том, что Российская Федерация категорически не желает завершать вооруженную агрессию против Украины", - сообщили в ООС.

О потерях среди украинских военных не сообщается.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что за прошлые сутки, 26 января, на Донбассе погибли двое украинских военных, еще двое получили ранения. Всего боевики 12 раз нарушали режим прекращения огня.

Также сообщалось, что боевики на Донбассе блокируют передвижение наблюдателей ОБСЕ возле участков разведения сил на Донбассе. Украинская сторона СЦКК заявляет, что препятствование СММ ОБСЕ продолжается четвертый день.