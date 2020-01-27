На Донбассе боевики применили запрещенное оружие, двое бойцов ВСУ погибли, двое - ранены

Иллюстративное фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

Боевики применили крупнокалиберные минометы, гранатометы различных систем, вооружения БМП

На Донбассе в течение минувших суток, 26 января, вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Противник обстрелял позиции ВСУ из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Семь обстрелов по позициям ВСУ были осуществлены в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":

дважды неподалеку от Красногоровки - из станкового противотанкового гранатомета совершено 8 выстрелов;

рядом с Лебединским - из минометов калибра 82 мм противник выпустил 3 мины, стрелял из гранатометов различных систем, вооружения БМП и стрелкового оружия;

два раза неподалеку от Старогнатовки - из крупнокалиберных пулеметов;

вблизи Новогригорьевки - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

в районе населенного пункта Гнутово - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Пять вражеских обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север":

два раза неподалеку Орехово - из минометов калибра 120 мм выпустили 3 мины и 82-мм миномета - 4 мины, а также вели обстрел из гранатометов различных систем;

дважды вблизи Новотошковского - 8 мин из 120-мм миномета;

неподалеку от Крымского - из миномета калибра 120 мм противник выпустил 3 мины.

Отмечается, что в 18.15 в районе участка разведения вблизи населенного пункта Богдановка боевики совершили обстрел из стрелкового оружия.

"Вчера, 26 января, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб и один получил боевую травму. Также, в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве, один защитник погиб и еще один получил боевую травму", - сообщили в штабе ООС.

С начала этих суток российские оккупационные войска из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов обстреляли защитников населенного пункта Пески, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", потерь нет.

Напомним, ранее сообщалось, что 25 января оккупанты 10 раз нарушили режим прекращения огня. В результате вражеских обстрелов один украинский воин получил ранение. Боевики применяли минометы 120-го калибра, которые запрещены минскими соглашениями.

Кроме того, российско-оккупационные войска снова совершили провокацию на КПВВ "Майорское". Оккупанты в темное время суток пропустили в "серую зону" большое количество людей и транспорта. Украинская сторона продолжала работу КПВВ почти на час.