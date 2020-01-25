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Боевики блокируют передвижение СММ ОБСЕ у участков разведения сил на Донбассе

Новости » Происшествия     25.01.2020 - 14:08
Боевики блокируют передвижение СММ ОБСЕ у участков разведения сил на Донбассе
Фото: патрули ОБСЕ (facebook.com/oscesmm)

Украинская сторона СЦКК заявляет, что препятствование СММ ОБСЕ продолжается четвертый день

Боевики на Донбассе блокируют передвижение наблюдателей ОБСЕ у участков разведения сил на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил в своем Facebook.

Сообщается, что 24 января на блокпосту примерно в 3 км севернее участка разведения сил и средств в районе населенного пункта Петровское представители вооруженных формирований РФ снова запретили патрулю миссии проезд на юг в направлении к этому населенному пункту.

Боевики блокируют передвижение СММ ОБСЕ у участков разведения сил на Донбассе

"Украинская сторона Общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон сообщает об ограничении свободы передвижения патрулей СММ ОБСЕ у участков разведения сил и средств со стороны вооруженных формирований Российской Федерации", - отмечает пресс-центр ООС.

В отчете СММ отмечается, что в результате наблюдатели не имели возможности провести мониторинг района и добраться до камеры СММ. Представители патруля СММ отмечают, что гражданские автомобили в это время свободно проезжали через блокпост в обоих направлениях.

"Такие действия продолжаются четвертый день подряд и могут иметь целью скрыть деятельность вооруженных формирований Российской Федерации и нарушения Минских договоренностей", - обращает внимание Украинская сторона СЦКК.

Напомним, украинская сторона Общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон ранее подчеркивала, что боевики на Донбассе скрывают от патрулей СММ ОБСЕ отведенных технику.

Как писало РБК-Украина, боевики на Донбассе продолжают ограничивать передвижение патрулей.

Так, Украина предлагает продлить деятельность миссии ОБСЕ на Донбассе.

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