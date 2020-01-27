На Донбасі бойовики застосували заборонені міномети

Ілюстративне фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

Українські військові відповіли на обстріл бойовиків

Сьогодні, 27 січня, на Донбасі збройні формування Російської Федерації застосували заборонені мінськими угодами міномети 120 і 82 мм. Про це повідомили в операції Об'єднаних сил (ООС) Facebook.

Повідомляється, що бойовики використовували заборонені міномети в районі Новотошківського і Кондрашівки Нової.

"Підрозділу Об'єднаних сил прийняли заходи з придушення вогневих засобів окупантів для утримання контролю над ситуацією та недопущення втрат на цій ділянці. Втрати противника уточнюються. Такі дії окупаційних військ свідчить про те, що Російська Федерація категорично не хоче завершувати збройну агресію проти України", - повідомили в ООС.

Про втрати серед українських військових не повідомляється.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що за минулу добу, 26 січня, на Донбасі загинули двоє українських військових, ще двоє отримали поранення. Всього бойовики 12 разів порушували режим припинення вогню.

Також повідомлялося, що бойовики на Донбасі блокують пересування спостерігачів ОБСЄ біля дільниць розведення сил на Донбасі. Українська сторона СЦКК заявляє, що перешкоджання СММ ОБСЄ триває четвертий день.