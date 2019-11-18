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На Донбасі бойовики застосували заборонені мінськими домовленостями міномети

Новини » Надзвичайні події     18.11.2019 - 18:35
На Донбасі бойовики застосували заборонені мінськими домовленостями міномети
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Бойовики вісім разів порушили режим припинення вогню

На Донбасі в районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) з початку поточної доби, 18 листопада, збройні формування Російської Федерації вісім разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС.

Як повідомляється, противник обстріляв позиції українських підрозділів з заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

По позиціях українських військовослужбовців російські окупаційні війська здійснили п'ять обстрілу в районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ", а саме неподалік Кримського, неподалік Луганського, двічі у Новотошковского, неподалік Травневого.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" противник також здійснив три обстрілу по позиціях Об'єднаних сил: двічі у Новомихайловки і неподалік Лебединського.

"протягом поточної доби втрат внаслідок обстрілів серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на Донеччині за минулу добу 17 листопада збройні формування Російської Федерації 16 разів порушили режим припинення вогню.

Раніше міністр закордонних справ України Вадим Пристайко в інтерв'ю РБК-Украина заявив, що на сьогоднішній момент альтернативи мінськими угодами не готуються.

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