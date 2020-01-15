На Донбассе боевики применили запрещенное оружие, двое украинских военных получили ранения

Боевики 10 раз нарушили режим прекращения огня
На Донбассе 14 января вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС в Facebook.
Противник обстрелял позиции ВСУ из запрещенных минскими договоренностями 122-мм артиллерийских систем, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
Четыре обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток":
Шесть обстрелов боевики совершили в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север":
"14 января, в результате вражеских обстрелов два военнослужащие Объединенных сил получили ранения", - сообщили в штабе ООС.
С начала этих суток боевики один раз открывали огонь по защитникам Светлодарска, где выпустили 2 мины из 82-мм миномета. За текущие сутки потерь у ВСУ нет.
Напомним, 13 января вооруженные формирования Российской Федерации в сторону позиций украинских военных в районе проведения ООС на Донбассе выпустили более трех десятков мин.
Кроме того, на оккупированный Донбасс передали очередную партию гуманитарного груза - это более 20 тонн строительных материалов. Их передано до администраций городов Красногоровка и Марьинка.