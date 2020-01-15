На Донбасі бойовики застосували заборонену зброю, двох українських військових поранено

Бойовики 10 разів порушили режим припинення вогню
На Донбасі, 14 січня збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС у Facebook.
Противник обстріляв позиції ЗСУ із заборонених мінськими домовленостями 122-мм артилерійських систем, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
Чотири обстріли були зафіксовані в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід":
Шість обстрілів бойовики здійснили в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ":
"14 січня, у результаті ворожих обстрілів два військовослужбовці Об'єднаних сил отримали поранення", - повідомили у штабі ООС.
З початку цієї доби бойовики один раз відкривали вогонь по захисниках Світлодарська, де випустили 2 міни з 82-мм міномета. За поточну добу втрат у ЗСУ немає.
Нагадаємо, 13 січня збройні формування Російської Федерації в бік позицій українських військових в районі проведення ООС на Донбасі випустили більше трьох десятків мін.
Крім того, на окупований Донбас передали чергову партію гуманітарного вантажу - це понад 20 тонн будівельних матеріалів. Їх передано до адміністрацій міст Красногорівка та Мар'їнка.