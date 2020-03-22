В штабе ООС рассказали о потерях боевиков за неделю

Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Разведка повідмила о 13 погибших боевиков

В течение последней недели на Донбассе в результате атаки боевиков на позиции украинских войск защитники со склада операции Объединенных сил были вынуждены открывать огонь в ответ. Об этом сообщили в штабе ООС.

В результате оккупационные войска на Донбассе понесли потери. В частности, по подтвержденным данным разведки, потери российско-оккупационных войск за текущую неделю составили: погибшие - 13 человек, раненые и травмированые - 22 человека.

Также противник потерял три единицы техники, в том числе миномет калибра 120 мм без возможности восстановления и два автомобиля типа Урал.

"Командование операции Объединенных сил подчеркивает, что в случае угрозы жизни и здоровью украинских военнослужащих наши подразделения всегда дают адекватный ответ, открывая огонь по противнику", - сказали в штабе.

Напомним, по данным штаба ООС, 22 марта во вражеский обстрел из запрещенного минскими соглашениями вооружения попали позиции украинских военных вблизи Водяного. Боевики выпустили 5 мин из минометов 82-го калибра.