На Донбассе в результате обстрелов ранены двое военных

Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Боевики шесть раз нарушили режим прекращения огня

С начала текущих суток, 23 марта, в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации шесть раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего получили ранения двое украинских военных. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС в Facebook.

Сообщается, что боевики обстреляли украинские позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, противотанкового ракетного комплекса, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" было совершено два обстрела, а именно вблизи Авдеевки и неподалеку Водяного.

Также обстрелы были зафиксированы вблизи Новотошковского и в районе населенного пункта Шумы, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

"Сегодня, 23 марта, в результате вражеских обстрелов два военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Они были эвакуированы в военно-медицинское учреждение, где врачами оперативно предоставлено надлежащую медицинскую помощь", - говорится в сообщении.

Напомним, 22 марта боевики на Донбассе три раза нарушили режим прекращения огня. Потерь в составе Объединенных сил не было.

Кроме того, украинская разведка сообщила, какие потери понесли боевики в результате огня военных ООС в ответ на вражеские обстрелы.