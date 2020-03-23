На Донбассе снизилась интенсивность обстрелов

Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Ранее в штабе ООС предупредили боевиков, что будут открывать огонь в ответ на обстрелы

На Донбассе за последние сутки снизилась интенсивность обстрелов оккупационными войсками - 22 марта боевики нарушили режим прекращения огня три раза. Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил.

Отмечается, что при этом вооруженные формирования Российской Федерации применили запрещенные Минскими договоренностями минометы калибра 82 мм, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

"Все обстрелы были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток": неподалеку Водяного - из 82-мм минометов (5 мин); вблизи Павлополя - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; в районе населенного пункта Березовое - из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов", - отметили в штабе.

Также уточнили, что украинские подразделения применили дежурные огневые средства в ответ на обстрелы.

Потерь в составе ООС не было. От начала этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли, потерь среди украинских военных нет.

Напомним, украинская разведка сообщила, какие потери понесли боевики в результате огня военных ООС в ответ на вражеские обстрелы.