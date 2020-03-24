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На Донбасі бойовики застосували протитанковий ракетний комплекс, у ЗСУ двоє поранених

Новини » Надзвичайні події     24.03.2020 - 07:35
На Донбасі бойовики застосували протитанковий ракетний комплекс, у ЗСУ двоє поранених
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Бойовики 7 разів порушили режим припинення вогню

На Донбасі, 23 березня збройні формування Російської Федерації сім разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС Facebook.

Зазначається, що бойовики застосовували заборонені мінськими домовленостями міномети калібру 120 мм та 82 мм, протитанковий ракетний комплекс, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" було зафіксовано три обстріли:

  • поблизу Авдіївки - зі стрілецької зброї;
  • поруч з Водяним - з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
  • неподалік Красногорівки - зі станкового протитанкового гранатомета.

Чотири обстріли було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ":

  • три поблизу Новотошківського - з мінометів калібру 120 мм випустили 6 мін, з 82-мм мінометів - 33 міни;
  • в районі населеного пункту Шуми - з протитанкового ракетного комплексу.

"Вчора, 23 березня, внаслідок ворожих обстрілів два військовослужбовці Об'єднаних сил отримали поранення. Підрозділи Об’єднаних сил, використовуючи чергові вогневі засоби, дали збройним формуванням Російської Федерації адекватну відповідь", - зазначили у штабі.

З початку цієї доби бойовики двічі обстріляли позиції ЗСУ у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Поблизу Красногорівки стріляли зі станкового протитанкового гранатомета, а в районі Березового - зі станкового протитанкового гранатомета та великокаліберних кулеметів.

"Військовослужбовці Об’єднаних сил вжили необхідних заходів для припинення вогневої провокації противника. За поточну добу втрат немає", - повідомили у штабі.

Нагадаємо, 22 березня бойовики на Донбасі тричі порушили режим припинення вогню. Втрат у складі ЗСУ не було.

Також повідомлялося. що протягом минулого тижня втрати бойовиків склали: загиблі - 13 осіб, поранені та травмовані - 22 особи.

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