На Донбасі бойовики застосували протитанковий ракетний комплекс, у ЗСУ двоє поранених

Бойовики 7 разів порушили режим припинення вогню
На Донбасі, 23 березня збройні формування Російської Федерації сім разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС Facebook.
Зазначається, що бойовики застосовували заборонені мінськими домовленостями міномети калібру 120 мм та 82 мм, протитанковий ракетний комплекс, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" було зафіксовано три обстріли:
Чотири обстріли було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ":
"Вчора, 23 березня, внаслідок ворожих обстрілів два військовослужбовці Об'єднаних сил отримали поранення. Підрозділи Об’єднаних сил, використовуючи чергові вогневі засоби, дали збройним формуванням Російської Федерації адекватну відповідь", - зазначили у штабі.
З початку цієї доби бойовики двічі обстріляли позиції ЗСУ у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Поблизу Красногорівки стріляли зі станкового протитанкового гранатомета, а в районі Березового - зі станкового протитанкового гранатомета та великокаліберних кулеметів.
"Військовослужбовці Об’єднаних сил вжили необхідних заходів для припинення вогневої провокації противника. За поточну добу втрат немає", - повідомили у штабі.
Нагадаємо, 22 березня бойовики на Донбасі тричі порушили режим припинення вогню. Втрат у складі ЗСУ не було.
Також повідомлялося. що протягом минулого тижня втрати бойовиків склали: загиблі - 13 осіб, поранені та травмовані - 22 особи.