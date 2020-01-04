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На Донбасі бойовики обмежують спостереження місії ОБСЄ

Новини » Суспільство     04.01.2020 - 10:17
На Донбасі бойовики обмежують спостереження місії ОБСЄ
Ілюстративне фото (facebook.com/oscesmm)

Обмеження спостереження може свідчити поставки озброєння та особового складу з РФ на Донбас

На Донбасі бойовики обмежують можливість вести спостереження Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ в прикордонних районах, які не контролюються Україною. Про це повідомляє операція Об'єднаних сил (ООС) Facebook.

Повідомляється, що 3 січня 2020 спостерігачам СММ ОБСЄ заборонили перебувати в пунктах пропуску на кордоні з Російською Федерацією. Також 31 грудня в пункті пропуску на кордоні недалеко від населеного пункту Довжанський та 2 січня у пунктах пропуску біля населених пунктів Ізварине і Північний бойовиками було запропоновано патрулю ОБСЄ залишити пункти пропуску.

"Такі дії можуть мати на меті приховати поставки озброєння та військової техніки, паливно-мастильних матеріалів, перевезення особового складу або взагалі пересування військ з боку Російської Федерації на непідконтрольних уряду України територію", - повідомили в ООС.

Нагадаємо, за минулу добу, 3 січня, бойовики на Донбасі три рази порушували режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції українських підрозділів поблизу Василівки, Новолуганского і Зайцевого з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Також повідомлялося, що спостерігачі ОБСЄ 1 січня зафіксували на окупованому Донбасі неотведенную реактивну систему залпового вогню БМ-21 "Град". В місцях зберігання озброєння бойовиків також не вистачає 13 танків.

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