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ОБСЕ зафиксировала неотведенный "Град" боевиков недалеко от Донецка

Новости » Общество     04.01.2020 - 03:52
ОБСЕ зафиксировала неотведенный "Град" боевиков недалеко от Донецка
Иллюстративное фото (kmu.gov.ua)

В местах хранения вооружения боевиков также не хватает 13 танков

Наблюдатели ОБСЕ 1 января зафиксировали на оккупированном Донбассе неотведенную реактивную систему залпового огня БМ-21 "Град". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Отмечается, что в местах хранения вооружения боевиков также не хватает 13 танков.

Так, "Град" зафиксировали возле населенного пункта Новоамвросиевское, что в 56 километрах к востоку от Донецка. Эта установка размещена с нарушением линий отвода.

Также отмечается, что по состоянию на 1 января в постоянном месте хранении вооружения в неподконтрольном районе Донетской области до сих пор не хватает 13 танков - четырех Т-64 и девять Т-72.

Кроме этого, 2 января в окрестностях оккупированного Луганска боевики стреляли в сторону беспилотника ОБСЕ.

Ранее Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зафиксировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня в Луганской и Донецкой областях.

РБК-Украина писало, что на Донбассе 3 января ситуация на участках разведение остается стабильной и с соблюдением режима тишины.

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