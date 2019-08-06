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На Донбасі бойовики порушують режим перемир'я, поранений військовий

Новини » Надзвичайні події    06.08.2019 - 09:12
На Донбасі бойовики порушують режим перемир'я, поранений військовий
Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Від початку поточної доби, 6 серпня, ворог один раз обстріляв позиції Об'єднаних сил

Вчора, 5 серпня, бойовики на Донбасі два рази порушили режим перемир'я. Також внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої один український військовослужбовець отримав поранення, повідомляє прес-центр операції Об'єднаних сил.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" противник здійснив один обстріл позицій Об'єднаних сил поблизу Водяного. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ" позиції українських захисників були обстріляні неподалік Південного.

"За минулу добу внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої один військовослужбовець отримав поранення", - йдеться у повідомленні.

Від початку поточної доби, 6 серпня, ворог один раз обстріляв позиції Об'єднаних сил. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" бойовики здійснили один обстріл позицій українських захисників поряд Богданівки.

"Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню", - додали в ООС.

Нагадаємо, командувач Об'єднаних сил Олександр Сірський ще раз підкреслив необхідність негайного інформування світової спільноти про факти ігнорування окупаційними підрозділами Російської Федерації безстрокового режиму припинення вогню.

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