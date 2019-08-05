На Донбассе украинский военный подорвался на взрывчатке

Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

Боевики дважды нарушили запрет на использование оружия

На Донбассе с начала суток 5 августа в районе проведенния операции Объединенных сил (ООС) боевики два раза нарушили запрет на использование любого оружия. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на штаб ООС в Facebook.

Вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники обстреливали позиции украинских подразделений из стрелкового оружия. В то же время, в течение суток подразделения ОС придерживаются устойчивого режима прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил один обстрел позиций Объединенных сил вблизи Водяного.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны один раз, а именно неподалеку Пивденного.

"В результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве один военнослужащий получил ранения", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что на Донбассе за прошедшие сутки, 4 августа подразделения из состава операции Объединенных сил придерживались устойчивого режима прекращения огня, потерь с украинской стороны нет. Вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники при этом шесть раз нарушили запрет на использование любого оружия. Один раз применялись запрещенные минскими соглашениями минометы калибра 82 мм.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский назначил нового командующего операции Объединеных сил на Донбассе. Ним стал генерал-лейтенанта Владимир Кравченко.