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На Донбассе боевики начали ротацию на передовой

Новости » Происшествия    27.08.2019 - 13:53
На Донбассе боевики начали ротацию на передовой
Фото: боевики на Донбассе (twitter.com/dubovoyslavyans)

Ротации не подлежат военные, призванные по программе досрочного освобождения из тюрьмы

На оккупированной территории на Донбассе боевики начали очередную ротацию передовых подразделений. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

По информации Главного управления разведки Минобороны, командование российских оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях начало очередную ротацию передовых подразделений соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск).

"Ротации не подлежат военнослужащие, призванные на военную службу по программе досрочного освобождения из мест лишения свободы. В связи с этим, командиры подразделений оккупантов в срочном порядке уточняют и подают по команде списки военнослужащих, которые привлекались к уголовной ответственности", - отмечается в сообщении.

Напомним, РБК-Украина сообщало, что на протяжении понедельника, 26 августа, боевики на Донбассе нарушили режим прекращения огня 12 раз. В результате обстрелов ранение получил один украинский военнослужащий.

Также ранее сообщалось, что на Донбассе боевики увеличили количество снайперов на передовой.

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