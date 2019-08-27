На Донбассе ранен украинский военный

Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

Российские формирования и наемники 12 раз нарушили режим прекращения огня

В районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе 26 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 12 раз нарушили режим прекращения огня, ранен один военный. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на страницу операции Объединенных сил в Facebook.

Противник обстреливал позиции Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 7 обстрелов позиций Объединенных сил: четыре раза около Водяного, дважды вблизи Лебединского и недалеко от Павлополя.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики 5 раз обстреляли позиции Объединенных сил: дважды возле Новолуганського, а также недалеко от Травневого, Шумов и Луганского.

С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники один раз нарушили режим прекращения огня - в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" обстреляли наши позиции возле Талаковки из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия

Напомним, Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации (СЦКК) осудила применение боевиками минометов во время обстрела позиций украинских военных на Донбассе.